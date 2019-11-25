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Другие новости 25.11.2019

Турнир сильных: соревнования юных кикбоксёров прошли в Калтане

В город приехали те, кто делает первые шаги в большой спорт единоборств. И хозяева показали, что их школа – одна из лучших в Кузбассе.

В зале спортсмены из Новокузнецка, Киселевска, Междуреченска, Прокопьевска, Калтана и Бийска. Главные болельщики – родители.

Защита – самое главное в контактных видах спорта. Особенно, когда драться предстоит детям. Главный судья отмечает: для некоторых это – первые шаги на пути к большому спорту.  

Соревнования проходили по 10 весовым категориям. Призёры примут участие в первенстве Кузбасса по кикбоксингу.

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