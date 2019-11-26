Сергей Цивилев обсудил насущные вопросы с жителями Краснобродского

Губернатор Кузбасса, а также глава Раис Гильфанов провели встречу с местными жителями, чтобы обсудить наболевшие для округа вопросы. Много поднятых тем было связано с работой транспортной отрасли, состоянием автодорог, пешеходных тротуаров, мостов. Краснобродцы подробно рассказывали о проблемных местах в своих населенных пунктах: мало рейсов общественного транспорта, старые автобусы, нужен асфальт в частном секторе, на трассах вместо ямочного необходим капитальный ремонт.

Губернатор познакомил жителей с региональными программами на 2020-2022 годы, связанными с обновлением состава общественного транспорта и мерах соцподдержки работников транспортной отрасли. Каждый год будет выделяться по 2 млрд рублей на приобретение новых автобусов. Приоритет – машинам, работающим на газомоторном топливе.

Присутствующий на встрече первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин взял на контроль все вопросы, касающиеся отрасли ЖКХ. Люди говорили о необходимости строительства водоотводов, чтобы избежать подтопления частных домов, срочного ремонта двух мостов в пгт Краснобродский. Губернатор потребовал в кратчайшие сроки провести комиссионные проверки и составить проекты ремонтов этих объектов.

При более подробном обсуждении по ремонту автомобильных дорог люди указывали на недостаточное внимание со стороны угольных компаний, которые осуществляют деятельность на территории округа. Большегрузы передвигаются по дорогам общего пользования, разбивают их. Предложение от жителей — компании должны участвовать в ремонте дорог.

На встрече была затронута судьба трикотажной фабрики «Надежда» и ее коллектива. Представительница предприятия рассказала, что фабрика была создана в горняцком поселке еще в 1978 году. В коллективе трудятся люди со дня основания предприятия. Высокая квалификация швей позволяет выпускать продукцию высокого качества, выполнять заказы для государственных и муниципальных нужд, но тендеры отыгрывают более дешевые, но менее качественные производители. Это не дает возможности для развития и модернизации производства. Предприятию нужны крупные заказы и постоянные рынки сбыта. По поручению Сергея Цивилева заместителю губернатора Елене Пахомовой поручено провести с производителем одежды консультацию о возможностях участия в торгах и закупках, проводимых департаментом образования.

Участники встречи подняли вопрос отсутствия водоснабжения на дачных участках. Разбор причин этой проблемы вскрыл еще одну — воровство металлических труб, по которым осуществляется подача воды, и сомнительная деятельность пунктов приемки металла. Губернатор поручил навести порядок на дачных участках, подключить к решению вопросов правоохранительные органы, восстановить водоснабжение дачников уже весной следующего года. Этот вопрос на личном контроле избранного главы.

На все волнующие вопросы люди получили ответы со стороны областной и местной властей, новый глава обещал жителям лично контролировать их исполнение. «Мы будем учитывать мнение жителей при решении всех острых вопросов, впереди много совместной, но, уверен, продуктивной работы», — подчеркнул Раис Гильфанов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.