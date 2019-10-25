Другие новости. 25-10-2019

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Формирование комфортной городской среды. Депутаты и общественники Кузбасса обсудили способы увеличения привлекательности жизни в регионе.

Для улучшения качества и эффективности лечения. В Новокузнецком онкодиспансере идёт ремонт и оснащение технической базы.

Широкий выбор, низкие цены, высокое качество. В Кузбассе в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проходят ярмарки.

Какие знания можно будет проверить в областной столице, серьёзное ДТП и инициативы для молодёжи в Новокузнецке. В нашей постоянной рубрике «Это обсуждают»

Динозавровые фауны Сибири. Об уникальных находках в регионе рассказали в областном краеведческом музее.