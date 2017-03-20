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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

20 марта 2017

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Счастье – такое важное и нужное для всех нас. Каким оно может быть и какие с ним ассоциируются у разных народов?

Что уготовило нам  движение планет? Выясним в Международный день астрологии.

О путешествии в манящий огнями, богатством и славой Лос-Анджелес. Сказочный и сказочный ли на самом деле Голливуд расскажет один из наших гостей.

Другой гость поделится секретами фестиваля деревянных скульптур.

Также сделаем традиционную зарядку, а также поздравим с днем рождения одну очень популярную певицу, чье настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта.

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