ЧП в Кузбассе: медведь растерзал мужчину

Несчастный случай произошел в Топкинском районе близ деревни Кокуй. Местный житель, накануне отправившийся в лес, погиб от лап медведя. Так утверждает один из жителей деревни, который и сообщил о пропавшем соседе в редакцию «Комсомольская правда — Кемерово». Растерзанное тело мужчины нашли неподалеку от берлоги, прикопанным под снегом.

Представители Следственного комитета Кузбасса частично пролили свет на обстоятельства трагедии.

22 октября 64-летний пенсионер отправился в лес, взяв с собой охотничье ружье мелкого калибра. К условленному времени мужчина домой не вернулся.

На поиски сельчанина отправился его сын со своим знакомым, однако вместо пропавшего они встретили в лесу медведя.

— Сын потерпевшего выстрелил в животное из охотничьего оружия, и мужчины успели забраться на дерево, так как уже было темно, и они не знали, попали в животное или нет, угрожает ли им опасность. Мужчины позвонили егерю и попросили помощи, — сообщили подробности в СУ СК по Кемеровской области. — Охотоведы, осмотрев местность, обнаружили застреленного медведя, а недалеко от него тело 64-летнего мужчины с ранами от нападения животного.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В том числе будет определено, были ли у потерпевшего необходимые документы на охоту.

К слову, в 2019 году несколько раз отмечались выходы медведей к населенным пунктам, последний случай — с разорением пасеки – был зафиксирован в деревне Чистугаш Прокопьевского района в сентябре этого года. Однако случаев нападения на людей, вопреки распространившимся в августе слухам, не было не только с начала года, но и за несколько последних лет.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».