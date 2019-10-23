«Королевский цирк»: грандиозные премьерные представления нового шоу пройдут 26 и 27 октября в Кемеровском цирке

Уникальные розовые пеликаны, горделивые яки, лисы, грозные африканские львы и настоящие римские гладиаторы предстанут перед зрителями на манеже Кемеровского цирка. Детей и взрослых ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля.

Создатель шоу — Заслуженный артист России Гия Эрадзе. Он славится неординарным подходом к цирковому искусству. Каждое действие на манеже — мини-спектакль.

В Кемерове «Королевский цирк» будет работать с 26 октября по 1 декабря.