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Другие новости 23.10.2019

Получить работу без резюме и опыта: в Новокузнецке прошла региональная сессия «Регион возможностей»

Главным событием форума стала презентация проекта «Профстажировки 2.0». Платформа, где студенты встречаются с потенциальным работодателем и получают реальную задачу от компании. А при успешном ее решении – приглашение пройти практику.

Найти работу будучи студентом теперь реально, благодаря новой платформе «Профстажировки 2.0», которую презентовали на региональной сессии. Проект разработан Общероссийским народным фронтом и соединяет исследовательскую деятельность учащихся ВУЗов с практическими запросами работодателей. Конкретные задачи представлены в виде кейсов, и, решив их, студенты получают возможность пройти стажировку в крупных компаниях страны. Кузбасс стал одним из первых, кто активно включился в проект.

Кузбасс активно реализует и национальные проекты. Благодаря им создаются новые площадки для обучения. Центр гуманитарного, естественнонаучного и цифрового профилей «Точка роста» уже работает на базе многих сельских школ. Открываются кванториумы, создается научно-образовательный центр «Кузбасс», куда войдут крупные предприятия и ведущие университеты области. Перед регионом стоит глобальная задача – решить вопрос дефицита кадров.

По оценкам специалистов, к 2035 году в Кузбассе возникнет дефицит рабочей силы. Почти в 50 тысяч человек. Часть вакантных мест планируют закрыть за счет переподготовки кадров, остальные – путем привлечения молодых специалистов.

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