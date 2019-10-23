Работников автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравили с профессиональным праздником

В областной администрации прошел прием ветеранов и заслуженных работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов вручил им областные награды.

Маршрутная сеть Кузбасса включает более 800 направлений движения общественного транспорта, при этом почти 1,5 миллиона человек используют рейсы для передвижения внутри региона и за его пределы: в Томскую и Новосибирскую области, Красноярский и Алтайский края, республики Горный Алтай и Хакасию, Казахстан.

Развитие дорожной инфраструктуры Кузбасса – одна из первоочередных задач. Благодаря президенту РФ Владимиру Путину в регионе реализуются федеральные проекты и нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году по нацпроекту из бюджета всех уровней выделена рекордная сумма – 4,5 млрд рублей.

На сегодняшний день в автотранспортных предприятиях области насчитывается свыше 2 тыс. единиц подвижного состава. Для обновления автопарка в 2019 году приобретено 152 автобуса на общую сумму порядка 1 млрд рублей, впервые приобретены 15 автобусов на метане. Кроме того, Кузбассу будут переданы в безвозмездное пользование 30 трамвайных вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода (ГУП «Мосгортранс»).

Летом была открыта скоростная автомагистраль Кемерово – Ленинск-Кузнецкий, а в 2020 году планируется завершить ремонт дороги Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. Кроме того, продолжается строительство трассы в обход Мариинска. На федеральном уровне уже поддержан проект строительства дороги в обход Кемерова.

Кузбасс совместно с «Росатомом» внедряет систему «Бережливая автоколонна» проекта «Бережливый регион». Практически без дополнительных финансовых вложений методика бережливых технологий позволяет экономить время и средства на различные производственные процессы, а это напрямую сказывается на качестве обслуживания. Опыт уже распространяется на все автотранспортные предприятия области. На данный момент в разработке 22 проекта.

Постановлением губернатора Кузбасса целевой премией Кузбасса награждены ветераны транспортной отрасли, почетной грамотой правительства Кузбасса – коллективы Березовского автотранспортного предприятия, филиала Ленинск–Кузнецкой автоколонны Беловского автотранспортного предприятия, Юргинского автотранспортного предприятия. Также лучшим работникам автотранспортных предприятий Кузбасса вручены медали «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей».

«Автотранспортный комплекс по праву считается стратегически значимой отраслью нашей экономики. Ваш труд важен и нужен каждому кузбассовцу. Спасибо за преданность профессии и добросовестное отношение к выполняемым задачам», — сказал в поздравительной речи Андрей Панов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.