Сергей Цивилев поздравил березовчан с новосельем

Ключи от квартир получили разные категории граждан, в том числе 6 детей-сирот, еще 6 семей, получивших жилищные займы и соцвыплату. Квартиры приобретены за счет средств областного бюджета.

В рамках социальных программ ключи от новых квартир получили 28 работников разреза «Черниговец» и шахты «Южная». Шестнадцати из них жилье предоставлено безвозмездно: квартиры получили 8 многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также заслуженные и перспективные работники предприятий. 12 сотрудников АО «Черниговец» получили сертификаты на получение льготных ипотечных займов.

В рамках реализации социальной программы Барзасский карьер приобрел пять квартир для жителей поселка Берюля. Остальные квартиры городу Березовский для переселения людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Двухподъездный 70-квартирный дом общей площадью 4 435,2 кв. метров расположен на бульваре Молодежный. В доме расположены 20 однокомнатных, 30 – двухкомнатных, 20 – трехкомнатных квартир. Строительство началось в мае 2018 года и завершено в намеченный срок. Дом выполнен из сборного железобетона СДС-2010, разработанного Проектным институтом «Кузбассгорпроект». Данный материал отвечает современным требованиям по тепло- и энергоэффективности, позволяет строить дома эконом-класса высочайшего качества с различной планировкой квартир. Строители выполнили работы по устройству наружных и внутридомовых сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, внутренней отделке помещений. Квартиры имеют увеличенные оконные проемы, выполнена чистовая отделка.

Кроме того, проведены работы по благоустройству придомовой территории: заасфальтированы дорожки, высажен газон, деревья и кустарники. Около дома оборудована детская площадка и футбольное поле, имеется удобная парковка.

«Дорогого стоят эмоции, которые испытывают семьи, которые заходят в собственные квартиры. У каждой из них своя история: кто-то много лет снимал квартиры, кто-то планирует создать семью. Наша задача – обеспечить всех кузбассовцев жильем, в первую очередь, многодетные семьи и детей-сирот. Важно, что в новый дом Березовского заселены семьи по разным программам», – отметил губернатор.

Сергей Цивилев подчеркнул, что вопрос обеспечения жильем граждан льготных категорий стоит на особом контроле. Так, в 2019 году для приобретения квартир для детей-сирот выделено 1,6 млрд рублей, в том числе 350 млн рублей из федерального бюджета. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий 1 447 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.