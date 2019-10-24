В Юргинскую больницу поступили 3 автомобиля для выезда врачей

Губернатор Сергей Цивилев посетил районную больницу в Юрге, куда сегодня поступили 3 новых автомобиля марок Chevrolet Niva и Lada Largus для организации выездной работы врачей-специалистов и проведения диагностических исследований. Ранее глава региона в рабочей обстановке пообщался с замгубернатора Еленой Малышевой о первых результатах работы передвижных мобильных медицинских комплексов в Кузбассе.

На сегодня районная больница обслуживает свыше 20 тыс. жителей Юргинского муниципального района. Для оказания первичной медико-санитарной помощи на территории функционируют 2 врачебных амбулатории, 3 общих врачебных практики и участковая больница, а также 26 фельдшерско-акушерских пунктов.

Для организации выездной работы врачей-специалистов, диагностических служб, административно-хозяйственной работы в медицинской организации имеется 11 автомобилей УАЗ со сроком эксплуатации от 9 до 18 лет. Износ машин очень велик.

В 2019 году из областного бюджета для решения проблемы с автотранспортом удаленных амбулаторий медучреждению выделено 2 млн рублей на приобретение автомобилей. Две машины марки Chevrolet Niva переданы в Проскоковскую (15 населенных пунктов, свыше 4,5 тыс. человек) и Арлюкскую (8 населенных пунктов, более 2,3 тыс. человек) амбулатории для организации выездной работы врачей-специалистов и проведения диагностических исследований.

Автомобиль Lada Largus будет работать при районной больнице в черте города для выездной консультативной работы врачей на дому, в иных стационарах.

Кроме того, в 2019 году для региона приобретено 13 передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания помощи населению. Как отметил губернатор, комплексы успешно выпущены на линию. Об эффекте работы восьми мобильных флюорографов и четырех маммографов рассказала заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева.

В сентябре передвижные маммографы выпущены на линию, уже выполнено более 3 тыс. маммограм, выявлено 162 случая патологии ранних стадий. Как дополнила Малышева, в Юргинский район передвижной маммограф приедет с 25 по 30 ноября, уже составляется график посещения пациентов.

Передвижной ФАП в Мариинском муниципальном районе работает в ежедневном режиме по графику в населенных пунктах, уже осмотрено более 1,6 тыс. жителей Мариинского района.

Флюорографы направлены в Прокопьевский, Промышленновский, Мариинский, Кемеровский, Тисульский, Топкинский, Яшкинский муниципальные районы. За время работы комплексов обследовались 19 тыс. кузбассовцев, у 620 пациентов обнаружены патологии (в том числе 39 случаев туберкулеза, 19 заболеваний пневмонией, 9 подозрений на злокачественную опухоль).

«В регионе активно работают нацпроект «Здравоохранение» и региональный проект. Поступившие автомобили в Юргинскую больницу, передвижные мобильные медицинские комплексы – это конкретные результаты реализации федеральных и областных программ. Работу в этом направлении мы будем продолжать», — заявил Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.