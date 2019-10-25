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Другие новости 25.10.2019

Развивая предпринимательство: клуб малого бизнеса появился в Новокузнецке

Послушать предпринимателя поневоле, а именно так себя называет несбывшийся режиссёр, а сегодня бизнесмен Евгений Винников, пришли и студенты, и акулы новокузнецкого экономического моря. Ведь каждый из них знает: хочешь быть на плаву — только успевай нащупывать фарватер.

Мастера советуют встряхивать своё сознание минимум раз в квартал. А областной департамент по развитию предпринимательства готов и впредь их поддерживать, воплощая в жизнь национальные проекты. Ведь это не просто уроки — это живое общение с коллегами и, возможно даже, инвесторами своего будущего дела.

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