Развивая предпринимательство: клуб малого бизнеса появился в Новокузнецке

Послушать предпринимателя поневоле, а именно так себя называет несбывшийся режиссёр, а сегодня бизнесмен Евгений Винников, пришли и студенты, и акулы новокузнецкого экономического моря. Ведь каждый из них знает: хочешь быть на плаву — только успевай нащупывать фарватер.

Мастера советуют встряхивать своё сознание минимум раз в квартал. А областной департамент по развитию предпринимательства готов и впредь их поддерживать, воплощая в жизнь национальные проекты. Ведь это не просто уроки — это живое общение с коллегами и, возможно даже, инвесторами своего будущего дела.