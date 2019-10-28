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Другие новости 28.10.2019

«Большие гастроли»: Кемерово в рамках федерального проекта посетила труппа из республики Беларусь

Душевные, простые и такие родные. В Кузбасс приехали артисты из драматического театра имени Горького в Минске. Гастроли проходят при поддержке федеральной программы Министерства культуры. Одним из направлений проекта является
сотрудничество с русскоязычными театрами стран ближнего зарубежья: Грузии, Абхазии, Туркменистана, Узбекистана и других.

Сначала артисты покажут свою визитную карточку: спектакль «Пане Коханку», что значит — «Мой дорогой». События постановки происходят в 18 веке после первого раздела Речи Посполитой. Спектакль спорный, актуальный и интересный. Вторым покажут бродвейскую комедию «Знойные мамочки».

«Большие гастроли» действуют в России 6-й год. В них уже принимают участие больше 250 театров, в том числе детские и студенческие. Гастроли белорусских гостей продлятся в течение двух дней: 28 и 29 октября.

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