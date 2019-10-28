Ни проехать, ни пройти: кемеровчане пожаловались на качество ремонта проспекта Шахтёров

В нашу редакцию обратились жители областного центра, недовольные качеством ямочного ремонта дорожного полотна на проспекте Шахтёров. Кемеровчане интересуются — когда главную магистраль Рудничного района приведут в порядок.

В этом году на проспекте Шахтёров произвели ямочный ремонт. Но горожане считают, состояние полотна от этого только ухудшилось. В администрации Кемерова просят потерпеть неудобства. Ремонт дороги запланирован на следующий год.

При этом капитального ремонта проспекта Шахтёров не было никогда. Дорожники приводили в порядок отдельные участки. Последний раз — в 2012-ом году. В следующем году здесь планируется полностью заменить всё асфальтовое покрытие.