Взрыв в многоэтажке: в Новокузнецке продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП в Новоильинском районе

26-го октября в многоквартирном доме №10 на проспекте Мира произошел взрыв. Пострадали два человека — мужчина и женщина. Сейчас они находятся в больнице.

Кадры, снятые буквально через несколько минут после взрыва. Огромные клубы дыма поднимаются вверх над многоквартирным домом. Причем, с двух сторон здания. Квартира оказалась сквозной. Бетонные плиты двух лоджий вместе с вещами взрывной волной выбило на улицу.

По предварительной информации, к хозяйке квартиры пришел двоюродный брат. Сестра просила его вскрыть сейф, где покойный муж хранил охотничьи принадлежности. При помощи болгарки мужчина начал распиливать железный ящик, но тут произошел хлопок. Металлическую конструкцию разорвало.

На данный момент меры по укреплению элементов многоквартирного дома уже провели в подвале и на первом этаже под квартирой, где произошел взрыв. Все жители первого подъезда эвакуированы. Часть уехали к родственникам, остальных муниципалитет поселил в гостинице. После ликвидации последствий взрыва люди смогут вернуться.

Однако, пострадавшая квартира так и останется пустой. Использовать пустые квадратные метры городские власти не планируют. Заявляют, что доступ к квартире, где произошло ЧП, будет закрыт.