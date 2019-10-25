Это обсуждают: в областном центре пройдет Географический диктант и ДТП на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий

Сегодня на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий произошло серьёзное ДТП с участием автомобилей Хонда и Газель. Видео с места происшествия появилось в Сети. На кадрах видно, что после аварии микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

В Кемерове 27 октября пройдёт V Географический диктант. В областном центре площадкой для его проведения станет КемГУ. Мероприятие организуют преподаватели и сотрудники кафедры геологии и географии, а волонтёрами будут студенты и геологи. Каждый вариант диктанта состоит из двух частей и 40 вопросов. Первые десять — это общеизвестные факты географии, а остальные требуют логики и эрудиции. Диктант начнётся в 12:00 в университете.

Жители Новоильинского района Новокузнецка хотят организовать уличную баскетбольную площадку. Реализовать проект планируют с помощью программы инициативного бюджетирования. Предварительно, объект обойдётся в полтора миллиона рублей. Согласно правилам региональной программы, бюджет должен быть консолидированным — от области, муниципалитета и самих жителей. Могут присоединиться и спонсоры.

Специалисты «Клубов по месту жительства» завершают ремонт хоккейной коробки на проспекте Ленина, 121А. К зимнему спортивному сезону работы проведены капитально: заменены ограждения, произведена покраска, сооружены борта, чтобы вода не вытекала во время заливки. Кроме того, большие работы специалисты произвели по электротехнической части. Теперь коробка будет освещаться в вечернее время. Подсветку смонтировали и на хоккейной коробке по адресу: бульвар Строителей, 44А. В «Клубах по месту жительства», на территории которых установлены коробки, занимаются более 300 детей. К услугам кемеровчан — прокат зимнего спортивного инвентаря.