СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Другие новости 25.10.2019

Сделать жизнь комфортнее: в областном центре состоялся Форум депутатов и общественности Кузбасса

На повестке дня — социальное партнёрство, как тренд в формировании комфортной городской среды. Участники мероприятия — представители всех городов и районов Кузбасса — обсуждали, как сделать территории региона привлекательнее.

Парк Ангелов, бульвар Строителей, Лесная поляна. Часовой маршрут по объектам кемеровской городской инфраструктуры, чтобы участники форума наглядно убедились: областная столица преображается. За этим стоит кропотливая работа власти, жителей и бизнеса.

Участие в форуме приняли представители всех городов и районов Кузбасса. Это площадка, на которой они смогли обменяться опытом, чтобы в будущем использовать полученные знания у себя. Комфортная городская среда — это не только отремонтированные дворы и дороги. Это экология, взаимоотношения людей и привлечение инвесторов.

На площадке «Эффективное проектирование» участникам форума рассказали, как преобразить свою территорию и какие моменты при этом необходимо учесть. А, главное, как вовлечь в проектирование горожан.

Также на форуме было подписано соглашение о взаимодействии по реализации Всероссийского проекта «Городские реновации». Благодаря этому, молодые архитекторы, урбанисты, социологи будут вовлечены в создание комфортной городской среды.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Своя кухня»: губернатор с супругой стали первыми героями новой программы
К соревнованиям готовы: 19 октября в Кемерове стартует 7-й международный турнир "Шахтёрская слава"
25 октября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса
Online "Кузбасс 24"
Сергей Цивилев: мы делаем первые, но уверенные шаги для улучшения жизни в малых территориях

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Кузбасс доисторический: лекция, посвящённая палеонтологическим раскопкам на территории региона, прошла в краеведческом музее

25-10-2019

Кузбасс доисторический: лекция, посвящённая палеонтологическим раскопкам на территории региона, прошла в краеведческом музее
Это обсуждают: в областном центре пройдет Географический диктант и ДТП на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий

25-10-2019

Это обсуждают: в областном центре пройдет Географический диктант и ДТП на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий
Развивая предпринимательство: клуб малого бизнеса появился в Новокузнецке

25-10-2019

Развивая предпринимательство: клуб малого бизнеса появился в Новокузнецке
Борьба за здоровый регион: в Новокузнецке откроется кафедра онкологии и продолжается модернизация онкодиспансера

25-10-2019

Борьба за здоровый регион: в Новокузнецке откроется кафедра онкологии и продолжается модернизация онкодиспансера
Сделать жизнь комфортнее: в областном центре состоялся Форум депутатов и общественности Кузбасса

25-10-2019

Сделать жизнь комфортнее: в областном центре состоялся Форум депутатов и общественности Кузбасса
Сергей Цивилев рассказал о поддержке военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей

25-10-2019

Сергей Цивилев рассказал о поддержке военнослужащих Юргинского военного гарнизона и их семей