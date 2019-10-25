Сделать жизнь комфортнее: в областном центре состоялся Форум депутатов и общественности Кузбасса

На повестке дня — социальное партнёрство, как тренд в формировании комфортной городской среды. Участники мероприятия — представители всех городов и районов Кузбасса — обсуждали, как сделать территории региона привлекательнее.

Парк Ангелов, бульвар Строителей, Лесная поляна. Часовой маршрут по объектам кемеровской городской инфраструктуры, чтобы участники форума наглядно убедились: областная столица преображается. За этим стоит кропотливая работа власти, жителей и бизнеса.

Участие в форуме приняли представители всех городов и районов Кузбасса. Это площадка, на которой они смогли обменяться опытом, чтобы в будущем использовать полученные знания у себя. Комфортная городская среда — это не только отремонтированные дворы и дороги. Это экология, взаимоотношения людей и привлечение инвесторов.

На площадке «Эффективное проектирование» участникам форума рассказали, как преобразить свою территорию и какие моменты при этом необходимо учесть. А, главное, как вовлечь в проектирование горожан.

Также на форуме было подписано соглашение о взаимодействии по реализации Всероссийского проекта «Городские реновации». Благодаря этому, молодые архитекторы, урбанисты, социологи будут вовлечены в создание комфортной городской среды.