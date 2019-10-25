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Другие новости 25.10.2019

Борьба за здоровый регион: в Новокузнецке откроется кафедра онкологии и продолжается модернизация онкодиспансера

До 30 ноября во всех регионах России проведут проверку износа зданий медучреждений. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она уточнила, что отдельно будет оцениваться развитость доступной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Тем временем в Новокузнецке идёт реконструкция и оснащение онкодиспансера.

Второе место. На сегодняшний день количество смертей от злокачественных новообразований уступает лишь числу летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, рак успешно лечится при условии обнаружения на ранней стадии. Вывод из этих данных может сделать даже человек далёкий от медицины. Чем раньше недуг диагностируют — тем лучше. А значит, заподозрить коварное заболевание должен ещё специалист в поликлиники. Как проявлять онконастороженность обучают врачей первичного звена — терапевтов. А чтобы успешно лечить рак — нужны высококвалифицированные врачи. Их подготовкой и будет заниматься кафедра онкологии, которая в ноябре откроется в Новокузнецком институте усовершенствования врачей.

Реализация нацпроекта «Здравоохранение» должна снизить смертность от онкологии. Сейчас этот показатель в Новокузнецке — 250 случаев на 100 тысяч человек населения. Федеральный центр рассчитывает, что эти цифры существенно уменьшатся к 2024-му году. В Новокузнецкий онкодиспансер, который сейчас реконструируют, к этому времени на закупку новейшего медицинского оборудования выделят порядка миллиарда рублей.

Созданная в Новокузнецке кафедра онкологии должна помочь в решении сразу нескольких задач — выявлять заболевания на ранней стадии, профилактировать рецидивы и просто эффективно лечить людей. Причем не только жителей Новокузнецка, но и всего юга области.

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