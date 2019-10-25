Кузбасс доисторический: лекция, посвящённая палеонтологическим раскопкам на территории региона, прошла в краеведческом музее

Кузбасс известен не только большими залежами угля. Во время горных и подземных работ были обнаружены останки доисторических животных, большая часть которых хранится в одном месте. И вот, в краеведческом музее прошла лекция, посвящённая палеонтологическим раскопкам на территории Кузбасса. Рассказал о них доктор биологических наук Павел Скучас.

Шестаково и Березовский карьер. Палеонтологи всего мира называют эти места сибирским Парком Юрского периода. Местонахождения охватывают разные временные промежутки. И могут рассказать об обитавших здесь организмах, охватывая 40 миллионов лет. Из позвоночных это — динозавры, крокодилы и черепахи.

На территории России скелеты целых динозавров находили только в нескольких местах — на Дальнем Востоке, в Читинской области и в Кузбассе. У нас в регионе ежегодно проходят экспедиции палеонтологов. Последние 2 года были особенно удачными. Во время шестаковских раскопок обнаружены останки самого большого известного динозавра. Его останки найдены в регионе впервые. Сейчас перед исследователями стоит задача — определить род и вид этого позвоночного.

Специалисты заявляют, изучено не всё. Возможно обнаружение новых динозавров и не только. Палеонтологи находят фрагменты скелетов хищников. Однако, пока что этого недостаточно для выделения нового вида.