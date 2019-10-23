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Другие новости 23.10.2019

Это обсуждают: 25 октября пройдут ярмарки и новокузнечане жалуются на грязную воду в реке

В южной столице Кузбасса специалисты проверяют причину изменения цвета Абы. Они уже взяли пробы воды. Если экспертиза покажет, что цвет изменился из-за вредных выбросов, данные передадут в Росприроднадзор. Ранее в сети новокузнечане пожаловались на то, что река стала мутной и белёсой.

В Кемерове начал работу Первый визовый центр. Он помогает кузбассовцам в оформлении виз и туров любого вида на разные направления. Тем самым, увеличивает шансы на положительное решение консульства.

В Междуреченском роддоме в комнате выписки матери и ребёнка завершили капитальный ремонт. Активисты волонтёрского движения «Твори добро» обновили стены и мебель. Теперь женщины со своими малышами могут делать здесь красивые фотографии на память.

В Мысках состоялось торжественное закрытие марафона «Студенчество Кузбасса за ГТО». Спортивное мероприятие проходило с 14 октября. В общей сложности в нём приняли участие 400 студентов.

В пятницу в 25 городах Кузбасса пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Их приурочат к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Предприятия разных форм собственности из Кузбасса и Республики Алтай представят собственную продукцию. Посетители смогут купить свежие мясо, рыбу, молочные продукты от местных производителей. Также в продаже будут теплая одежда, текстиль, предметы для дома.

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