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Другие новости 25.11.2019

Сфотографируйте Парк Ангелов и получите приз!

Сфотографируйте Парк Ангелов и получите приз!

В Кузбассе продолжаются творческие конкурсы, посвященные Парку Ангелов. Напомним, он открылся в сентябре и уже полюбился и кемеровчанам, и гостям города.

Посетителям парка предлагают сделать фото в этом арт-пространстве, выбрав любой жанр – портрет, натюрморт или пейзаж.

Проект поддержал губернатор Сергей Цивилев. Он поделился в Инстаграм своими  впечатлениями о тех фотографиях, которые уже поступили на конкурс и напомнил, что уже скоро будут подведены итоги:  «Внимательно слежу за фотоконкурсом Парка Ангелов. Некоторые работы просто поражают своей оригинальностью и идеей. У вас осталось еще немного времени, чтобы успеть принять участие. Морозы уже отпустили, поэтому можно смело вечером прогуляться и сделать фотографии».

Напомним, что фотоконкурс проходит как для фотолюбителей, так и для профессионалов. А приз стоит потраченных усилий.

Для любителей: к участию приглашаются все желающие, конкурс проводится в социальной сети Instagram, призовой фонд 150 000 рублей.

В конкурсе «Особый пятый сезон» участвуют профессионалы. Им также предстоит отразить тематику конкурса – «Душа человека как особый, пятый сезон». И для победителя здесь главный приз – сертификат на авторский фототур за границу.

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