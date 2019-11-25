Массовый спуск Дедов Морозов с горы Зеленая даст старт акции «В Новый год вместе»

30 ноября у подножия горы Зеленая в Шерегеше стартует всекузбасская новогодняя кампания #ВНовыйгодвместе.

В 10:00 начнется предварительный этап областного конкурса на звание лучшего Деда Мороза Кузбасса.

В 18:00 гости праздника увидят массовый спуск 34 Дедов Морозов на лыжах и сноубордах. После спуска у подножия горы развернется грандиозный праздничный перфоманс: световое шоу и концертная программа с участием новогодней бригады хэлперов и Деда Мороза. В программе: DJ в шапке-ушанке, танцевальный флэшмоб, зеркальная фотозона, светодиодное шоу барабанщиков, грандиозное проекционное шоу.

В этот же день будут подведены итоги конкурса новогодней песни, победители которой получат в подарок семейный тур выходного дня в горнолыжный комплекс «Шерегеш».

В завершении праздничного шоу стартует «Новогодний марафон желаний». Это самый значимый и масштабный этап акции. Новогодний мобиль начнет свой маршрут и 1 декабря сделает свою первую остановку в Таштаголе. Затем ему предстоит проехать более тысячи километров по кузбасским дорогам и сделать 34 остановки в пути (график можно посмотреть, перейдя по ссылке http://www.depcult.ru/news/7330/). Новогодний мобиль – это пятитонник, оформленный в фирменном стиле. «Начинка» мобиля: мобильная сценическая площадка, оборудование и, самое главное, творческая группа с яркой новогодней программой, которая будет показана в каждом городе и районе.

Центральным событием в каждой территории станет не только прибытие новогоднего мобиля, но и оригинальный праздник. Финиширует марафон 26 декабря в Кемерове: новогодний мобиль прибудет на площадь Советов.

В этот день Кузбассу предстоит установить рекорд России, проведя самое массовое шествие Дедов Морозов. Колонну возглавит Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Организаторы предполагают, что в шествии пройдет не меньше тысячи человек. Для регистрации рекорда приглашены официальные представители Книги рекордов России. Кстати, участником парада может стать каждый желающий: для этого нужно лишь иметь костюм Деда Мороза. Регистрация и подробная информация по телефону: 8(3842) 36 53 14.

По окончании парада торжественно откроется главная новогодняя елка региона и пройдет большой танцевальный флешмоб.

Праздник завершится выступлениями воспитанников спортивных школ по фигурному катанию и мастер-классом от многократного чемпиона мира, олимпийского чемпиона в мужском одиночном фигурном катании Алексея Ягудина.

С 1 января начнется рождественская неделя добра, в рамках которой пройдут благотворительные елки и концерты для ребят из малообеспеченных семей, отличников учебы, победителей творческих и спортивных конкурсов. Завершится праздничная кампания 1 марта Всекузбасской масленицей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.