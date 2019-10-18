СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 18.10.2019

Долгожданные ФАПы открылись в поселке Таежный и разъезде Кузель г. Тайги

Долгожданные ФАПы открылись в поселке Таежный и разъезде Кузель г. Тайги

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в разъезде Кузель осмотрел Сергей Цивилев. У губернатора возникли некоторые замечания по оборудованию пункта, он поручил начальнику департамента охраны здоровья населения Михаилу Малину устранить все мелкие недоделки, особое внимание уделить безопасности пациентов в период гололеда —уложить специальное покрытие на крыльцо и лестницу, а также обустроить дополнительные места для пациентов, ожидающих приема.

Новые пункты будут работать на базе Яшкинской районной больницы, так как территориально поселки близко расположены к учреждению соседнего района. Пункты укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Например, установлен аппарат ЭКГ, аппарат для исследования крови и др. Имеется вакцина для проведения прививочной кампании против гриппа. Селяне смогут получать плановую медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры.

В ФАПах к работе приступили фельдшеры. В разъезде Кузель трудоустроена Екатерина Лукоить по программе «Земский фельдшер». Программой предусмотрено предоставление медработнику 500 тыс. рублей.

Открытие ФАПов стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»). Стоимость одного ФАПа — 2,7 млн рублей без оснащения. Средства выделены из федерального бюджета.

Как отметили в областном департаменте охраны здоровья населения, открытие новых ФАПов даст возможность местным жителям получать первичную медико-санитарную помощь на месте. Раньше жителям этих двух отдаленных населенных пунктов для получения медицинской помощи надо было добираться до Тайгинской железнодорожной больницы. В каждом из них проживает около 300 человек.

Планируется, что на базе пунктов будет проводится выездная работа медицинских специалистов.

В новых ФАПах до конца года будет установлено оборудование для ведения телемедицинских консультаций со специалистами Яшкинской районной больницы и другими учреждениями области.

По данным департамента, в 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» в Кузбассе откроются пять фельдшерско-акушерских пунктов. Эта работа ведется с целью приближения первичной медико-санитарной помощи к сельскому населению в Кузбассе.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Владимир Путин пожелал удачи Кузбассу в проведении предстоящих спортивных соревнований международного уровня
Сергей Цивилев поздравил дорожников с профессиональным праздником
«Билет в будущее»: школьникам Кузбасса помогают определиться с выбором профессии
С. Цивилев посетил село Листвянка Тисульского района – место рождения космонавта Алексея Леонова
Специальные баки для золы: новокузнечане выступили с инициативой раздельного сбора мусора, чтобы избежать возгораний

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев обсудил с жителями Тайги вопросы развития муниципалитета

18-10-2019

Сергей Цивилев обсудил с жителями Тайги вопросы развития муниципалитета
Долгожданные ФАПы открылись в поселке Таежный и разъезде Кузель г. Тайги

18-10-2019

Долгожданные ФАПы открылись в поселке Таежный и разъезде Кузель г. Тайги
Четверо обвиняемых по делу «Зимней вишни» выйдут из СИЗО

18-10-2019

Четверо обвиняемых по делу «Зимней вишни» выйдут из СИЗО
Кемеровские сироты обрели новый дом

18-10-2019

Кемеровские сироты обрели новый дом
Акцию «Чистые руки» поддержали города Кузбасса

16-10-2019

Акцию «Чистые руки» поддержали города Кузбасса
Планы. Проекты: Сергей Цивилев встретился с главой Группы компаний «Каракан Инвест» Георгием Краснянским

16-10-2019

Планы. Проекты: Сергей Цивилев встретился с главой Группы компаний «Каракан Инвест» Георгием Краснянским