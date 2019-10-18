Долгожданные ФАПы открылись в поселке Таежный и разъезде Кузель г. Тайги

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в разъезде Кузель осмотрел Сергей Цивилев. У губернатора возникли некоторые замечания по оборудованию пункта, он поручил начальнику департамента охраны здоровья населения Михаилу Малину устранить все мелкие недоделки, особое внимание уделить безопасности пациентов в период гололеда —уложить специальное покрытие на крыльцо и лестницу, а также обустроить дополнительные места для пациентов, ожидающих приема.

Новые пункты будут работать на базе Яшкинской районной больницы, так как территориально поселки близко расположены к учреждению соседнего района. Пункты укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Например, установлен аппарат ЭКГ, аппарат для исследования крови и др. Имеется вакцина для проведения прививочной кампании против гриппа. Селяне смогут получать плановую медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры.

В ФАПах к работе приступили фельдшеры. В разъезде Кузель трудоустроена Екатерина Лукоить по программе «Земский фельдшер». Программой предусмотрено предоставление медработнику 500 тыс. рублей.

Открытие ФАПов стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»). Стоимость одного ФАПа — 2,7 млн рублей без оснащения. Средства выделены из федерального бюджета.

Как отметили в областном департаменте охраны здоровья населения, открытие новых ФАПов даст возможность местным жителям получать первичную медико-санитарную помощь на месте. Раньше жителям этих двух отдаленных населенных пунктов для получения медицинской помощи надо было добираться до Тайгинской железнодорожной больницы. В каждом из них проживает около 300 человек.

Планируется, что на базе пунктов будет проводится выездная работа медицинских специалистов.

В новых ФАПах до конца года будет установлено оборудование для ведения телемедицинских консультаций со специалистами Яшкинской районной больницы и другими учреждениями области.

По данным департамента, в 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» в Кузбассе откроются пять фельдшерско-акушерских пунктов. Эта работа ведется с целью приближения первичной медико-санитарной помощи к сельскому населению в Кузбассе.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.