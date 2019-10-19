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Другие новости 19.10.2019

С. Цивилев предложил создать движение «Я люблю музыку»!

С. Цивилев предложил создать движение «Я люблю музыку»!

В Кемерове состоялся благотворительный спектакль Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». На концерт пригласили учеников старших классов школ, студентов средних специальных учебных заведений и вузов из Кемерова, Топок, Берёзовского, Яшкинского, Промышленновского, Юргинского районов.

На концерте побывал и губернатор Сергей Цивилев. Он выступил с инициативой создать в Кузбассе новое движение:  «Музыка позволяет человеку совсем по-другому себя ощущать и раскрывает все его таланты. И после такого призыва от Дмитрия Маликова «Любите музыку» я предлагаю создать  движение «Я люблю музыку»!

На своей странице в Инстаграм губернатор пояснил, что идея движения — привлечь как можно больше людей к занятиям музыкой, к прослушиванию хорошей музыки.

Добавим, что с благотворительным спектаклем Дмитрий Маликов посетит еще Салаир, Прокопьевск и Новокузнецк. 

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