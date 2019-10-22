Вторая в 2019 году тройня родилась в Кузбассе

Два мальчика и одна девочка появились на свет в Кемерове, в Областном клиническом перинатальном центре им. Л.А. Решетовой. Семью Лысенко из Ленинска-Кузнецкого – Наталью Александровну и Валерия Анатольевича – поздравил Сергей Цивилев. Губернатор вручил родителям медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

«Сегодня в Кузбассе созданы все условия для детей. Открываются и обновляются детские сады, действуют школы и вузы. Здорово, если таких многодетных семей будет больше!» – отметил Цивилев.

Трое малышей родились у 38-летней жительницы области благодаря успешно проведенному в 2018 году ЭКО. Процедура выполнена в Новокузнецке в рамках программы ОМС. По словам специалистов перинатального центра, мама и дети здоровы.

После выписки за всеми Лысенко закрепили работника социальной службы, который будет посещать семью на дому. Также в ближайшее время решится вопрос об улучшении жилищных условий многодетной семьи.

Сегодня в Кузбассе работают программы повышения рождаемости и снижения младенческой смертности. В областном департаменте охраны здоровья населения отметили, что одной из мер является проведение ЭКО в рамках программы ОМС. Для сравнения, в 2018 году в рамках программы ОМС число квот на проведение ЭКО составляло 865 процедур. В 2019 году запланировано проведение порядка 1100 процедур ЭКО за счет программы ОМС и бюджета Кемеровской области, в том числе средства на 300 процедур выделено дополнительно по распоряжению губернатора.

Напомним, в 2019 году в Кемерове на базе перинатального центра было открыто отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В Кемеровской области такую процедуру делают несколько медицинских организаций, до 2019 года было только одно государственное учреждение здравоохранения — Новокузнецкий перинатальный центр. Жительницы северных районов Кузбасса обращались в департамент с просьбами, чтобы такой же центр вспомогательных репродуктивных технологий был организован в Кемерове. Именно поэтому в сентябре 2018 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял решение об открытии государственного центра ЭКО на базе Кемеровской областной больницы и об увеличении количества квот на данную процедуру.

«Важно, что в Кузбассе отмечается хороший показатель рождаемости по итогам ЭКО. Он составляет 30 %, при мировом показателе 38 %», – сообщил губернатор.

Кроме того, благодаря командной работе губернатора, регионального департамента охраны здоровья населения и самого Областного перинатального центра учреждение вышло на новый уровень. В прошлые годы Центр работал не на полную мощность. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Налажена стабильная работа по оказанию помощи женщинам из разных территорий региона. Если у будущей мамы зафиксирована какая-либо патология, она направляется для наблюдения и родов именно в перинатальный центр.

Как подчеркнул Цивилев, в Кузбассе демографическому вопросу уделяется огромное влияние. Идет активная работа по увеличению рождаемости, на особом контроле — комплекс мер по снижению смертности. Губернатор отдельно затронул вопрос сердечно-сосудистых заболеваний: «Только на 2020 год дополнительно предусмотрены 400 млн рублей из областного бюджета на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают первое место среди причин смертности в Кузбассе. Эти средства позволят спасти 600 жизней, провести людям высокотехнологичные процедуры».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.