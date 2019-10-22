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Другие новости 22.10.2019

В Междуреченске откроется школа туристского мастерства

В Междуреченске откроется школа туристского мастерства

Междуреченский спортивно-туристский клуб «Гренада» принял участие в конкурсе Фонда президентских грантов и выиграл 498 000 рублей на реализацию своего проекта. Теперь руководство клуба создаст в городе школу туристского мастерства. Заниматься в ней будут старшеклассники и студенты. Надо сказать, что по окончании курса они смогут получить удостоверения инструкторов молодежного туризма и в будущим официально водить в походы в район Поднебесных Зубьев всех желающих.

Уже с 1 ноября 2019 года в школе стартуют занятия, а в августе 2020 года будущие гиды сдадут практический экзамен. Уже в качестве руководителя соберут группу туристов и под наблюдением педагогов отправятся по одному из маршрутов.

«На средства президентского гранта руководители клуба «Гренада» смогут приобрести необходимое туристское оборудование, палатки, рюкзаки, навигаторы, форму для будущих инструкторов, всё снаряжение», — уточнили в пресс-службе администрации Междуреченского городского округа.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».

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