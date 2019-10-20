Дмитрий Куприн – лучший кузбасский спортсмен турнира «Шахтёрская слава — 2019»

Специальный приз турнира – автомобиль – достался борцу из Междуреченска. Буквально несколько минут назад ключи от «Тойоты» Дмитрию Куприну вручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Лучшим иностранным спортсменом турнира признали Вереба Иштвана из Венгрии. Он получил медаль из чистого золота весом 200 граммов.

Напомним, Кузбасс вновь на 2 дня стал столицей спорта. Более 200 спортсменов из 29 стран мира, в том числе из Японии, США, Германии, Бельгии и Монако, приняли участие в VII международном турнире по вольной борьбе «Шахтёрская слава».

Подробнее о том, как прошли соревнования, мы расскажем завтра в информационных выпусках на «СТС Кузбасс».