Четверо обвиняемых по делу «Зимней вишни» выйдут из СИЗО

В четверг, 17 октября, Заводский районный суд города Кемерово освободил из-под стражи четверых фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

На судебном заседании, которое проходило в Заводском районном суде города Кемерово, сторона обвинения ходатайствовала об освобождении четверых фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» из-под стражи. Суд, рассмотрев ходатайство, принял решение удовлетворить его. Игорю Полозиненко, Андрею Бурсину, Сергею Генину и Александру Никитину суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на «запрет определенных действий». Андрей Бурсин сможет покинуть СИЗО 6 декабря, а остальные трое фигурантов – 26 октября.

Прокурор ходатайствовал о смягчении меры пресечения, так как по закону содержание после первых шести месяцев под стражей допустимо для тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. А обвинения этих четверых фигурантов не являются таковыми.

Четверо других обвиняемых по этому делу по-прежнему останутся под арестом. Надежда Судденок, Юлия Богданова, Георгий Соболев и Сергей Антюшин будут оставаться в СИЗО до 26 января 2020 года.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из них — это дети.

По информации ежедневной областной газеты «Комсомольская правда в Кузбассе».