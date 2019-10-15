С. Цивилев призвал кузбассовцев позаботиться о своей безопасности и переобуть автомобиль

Эта осень в Кузбассе выдалась на удивление тёплой. Но солнечных дней становится всё меньше, и синоптики в ближайшие дни прогнозируют снег. Этот переходный период очень опасен для автолюбителей, поэтому губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился ко всем автомобилистам с призывом позаботиться о своей безопасности:

«Несмотря на сегодняшнюю хорошую погоду, хочу всех предупредить, что подходит снег с дождем. Несмотря на то, что днем температуры положительные, ночью температура у асфальта может опускаться до отрицательных показаний. Движение на летней резине стало опасным! Я прошу всех заранее сменить летнюю резину на зимнюю, контролировать скорость и расстояние до впереди идущих машин. Помните о своей безопасности и тех, кто едет с вами рядом!»