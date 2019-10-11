Новые подходы в лечении: в Кемерове прошёл 8-й Съезд кардиологов СФО

В Кемеровском областном клиническом кардиологическом диспансере имени академика Л.С. Барбараша и на базе НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний состоялся VIII Съезд кардиологов Сибирского федерального округа «От первичной профилактики до высоких технологий в кардиологии». Специалисты обменялись опытом, приняли участие в обсуждениях и прочитали доклады на английском языке.

Снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, вовремя выявлять болезнь и эффективно её лечить. Такие задачи можно решать только коллективно. Здесь важно мнение каждого специалиста. Раз в 2 года кардиологи со всей Сибири собираются вместе и обмениваются опытом. Важно обсудить не только профессиональные успехи, но и проблемные аспекты.

Чтобы медицина развивалась еще быстрее, необходимо перенимать опыт и у зарубежных специалистов. И хотя у всех врачей мира задача одна, языковой барьер все же мешает совместной работе. Чтобы быть услышанным, выступление должно быть на английском. В этом направлении развиваются и кузбасские кардиологи.

Более 700 специалистов в течение 2 дней принимали участие в 15 образовательных семинарах, 8 симпозиумах. Также прошел конкурс работ молодых ученых. Следующий подобный форум состоится в 2021 году. Губернатор Сергей Цивилев передал эстафету проведения 9 съезда Новосибирской области.