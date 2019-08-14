Творческая группа Первого Губернского побывала на главной площадке празднования Дня Шахтёра

В предпоследнюю пятницу августа, 23 числа, в 11 часов Первый Губернский телеканал начнёт прямую трансляцию праздника. В этом году гостей со всей области ждут Гурьевск и Салаир. На один день главные улицы примерят ретро наряд. День Шахтёра отпразднуют в стиле 50-х.

Когда Кузбасс перестраивал жизнь на мирный лад, тогда в структуре экономики региона приоритетную роль играли отрасли тяжёлой промышленности и угледобыча. Решительно расширялась рудная база для металлургических гигантов. Открывались шахты и разрезы. Начался этап интенсивного развития Кузбасса. Ретроспектива — одна из особенностей празднования Дня Шахтёра 2019.

Основные события развернутся в парке имени Дмитрия Попова, рудознатца и основателя города. На площади более 20 тысяч квадратных метров будет работать танцплощадка, играть оркестр, продаваться мороженое и воздушные шары. Выставка ретро-машин, парад горных профессий, церемония чествования молодожёнов и многое другое. Зрители нашего телеканала смогут наблюдать за торжеством в прямом эфире.

Трансляция главного праздника региона в прямом эфире семейства телеканалов первого губернского. 23 августа поздравим горняков вместе на СТС- Кузбасс, Кузбасс 24,официальном сайте и в наших социальных сетях. Мы продолжаем подготовку к масштабной трансляции, чтобы во всех красках показать, чем удивит кузбассовцев Гурьевск, в статусе столицы областного Дня Шахтёра.