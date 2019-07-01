Губернатор потребовал привести кемеровские дворы в порядок

Жители Ленинского района пожаловались на то, что во дворах отсутствуют детские площадки, а сами подъезды не видели ремонта десять лет, как и подвалы, в которых застаивается вода.

Губернатор Кузбасса сообщил, что неоднократно получал жалобы от кемеровчан о несоответствующей работе управляющих компаний домов. Чтобы проверить это, Сергей Цивилев лично посетил один из дворов Ленинского района.

Глава региона принял решение о выборочной проверке состояния домов и придворовых территорий районов Кемерово. Это, по мнению Сергея Цивилева, покажет реальные результаты деятельности главы.