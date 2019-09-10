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Другие новости 10.09.2019

Лучшие в профессии и в спорте: спартакиада сотрудников холдинга «Сибирский цемент» прошла в Иркутской области

Производственные рекорды — дело чести для работников холдинга «Сибирский цемент». То же самое можно сказать и о спортивных победах. На соревнованиях, объединивших цементников из разных регионов Сибири, успешно выступили представители Кузбасса.

Дружба становится крепче, а профессиональное взаимодействие эффективнее, когда у коллег есть общие увлечения. Спортивные баталии — лучшее тому подтверждение. Так родилась идея проведения спартакиады работников «Сибирского цемента». Первая состоялась ещё в 2006-м, а с 2009-го соревнования стали ежегодными.

Как и в прошлом году, спортсмены «Сибирского цемента» собрались на базе «Ангара», расположенной в Иркутской области. Сильнейших определили в состязаниях по волейболу, футболу, стритболу, плаванию, дартсу и другим дисциплинам. К каждому турниру тщательно готовилась команда Топкинского цементного завода, победившая в 2018-м.

Однако, на этот раз топкинцы стали только вторыми. Золотой кубок спартакиады увезла сборная Красноярского цемзавода. Бронзу завоевали цементники Ангарска. Смогут ли кузбассовцы вернуть утраченное лидерство? Покажет следующая спартакиада холдинга «Сибирский цемент».

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