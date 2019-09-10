О профессии доступно: кемеровские школьники с ограниченными возможностями здоровья смогли увидеть работу пожарных изнутри

Для них провели уникальную экскурсию по специализированной пожарно-спасательной части.

Разжим-кусачки гидравлические. По-простому — ножницы. Правда, необычные. С легкостью разрезают металл, тросы, расширяют узкие проёмы. В чрезвычайных ситуациях — особо необходимый инструмент. И он — лишь небольшая часть оборудования СПАСА — Специализированной пожарной аварийно-спасательной машины. Кстати, единственной в Кузбассе. Дыхательные аппараты, кислородные баллоны и многое другое. Сложную работу спасателей показали изнутри.

Еще одна часть программы — возможность примерить экипировку спасателей. Профориентация в деле. Возможно, именно в этот момент некоторые точно определились, кем станут, когда вырастут.

При возгорании всегда нужно вызывать спасателей по номеру «01». Такому правилу учат с детства. А эти ребята теперь еще знают, как именно работают пожарные. И, быть может, со временем сами пополнят их ряды.