Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В Кузбассе на один день запретят продавать алкоголь. Завтра, 11-го сентября, отмечается всероссийский День трезвости. Напомним, в регионе запрещено продавать спиртосодержащую продукцию 9 мая, в дни последних звонков и выпускных, в международный День защиты детей, День России, День молодёжи, 1-го сентября и в День трезвости.

Грузовой автомобиль протаранил общепит в кузбасском селе. В соцсетях распространилась видеозапись из Шерегеша. В ролике видны последствия столкновения фуры с дверью кафе. Сведения о пострадавших отсутствуют.

150 незаконно выловленных хариусов и 150 тысяч рублей штрафа. В Мысках прошел рейд на реках Уса и Мрасс-Су. Также Рыбоохрана Кемеровской области пресекла деятельность браконьеров, которые расставили сети. В них нашли 5 щук и 2 окуня. Также штраф в размере 15 тысяч рублей выписали судовладельцам, которые передвигались по рекам на незарегистрированных лодках.

Кемеровские зоологи выпустили на волю канюка. Раненую птицу в августе нашли неравнодушные жители Ленинска-Кузнецкого. Спасатели выходили крылатого хищника и после проведенной реабилитации выпустили охотника на свободу.

День урожая отметили в поселке Подобас. Выставки фотографий, поделок из овощей, вышивки и лоскутных игрушек. Всеобщий интерес вызвало творчество мысковских художников. А свои музыкальные подарки жителям улиц Кооперативная и Тружеников преподнесли артисты ДК имени Горького.