СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 10.09.2019

Транспортный вопрос: в областной администрации обсудили с представителями РЖД перевозку «чёрного золота»

Нарастить объёмы перевозок, снизить стоимость и пересмотреть техническое оснащение. Об этом и не только говорили в областной администрации. Представители РЖД и правительства Кузбасса обсудили вопросы перевозки угля железнодорожным транспортом.

Первая половина 2019 года. Угольная отрасль переживает не лучшее время. Цены падают, нарастить поставку сложно из-за высокой загруженности железных дорог. По просьбе губернатора Сергея Цивилева РЖД предоставляет Кузбассу скидку на перевозку угля взамен на наращивание объёмов перевозок. И это дало результат.

Сергей Цивилев обратился к представителям РЖД с просьбой продлить пониженную ставку на перевозку топлива. Предварительное решение — инициатива губернатора Кузбасса одобрена. Угольные компании региона, в свою очередь, должны обеспечить отгрузку не менее 45 миллионов тонн до конца текущего года.

Подобные рабочие встречи правительство Кузбасса и представители РЖД планируют проводить раз в квартал — подводить итоги и ставить новые цели. Чтобы «чёрное золото» региона было доступно всему миру.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Первая свая забита: в городе Тайга началось строительство новой цифровой школы
Дорогами первых покорителей Земли Кузнецкой: стартовал первый Всекузбасский конный крестный ход
В Тайге забили первую сваю новой цифровой школы
К службе и обучению готовы: в Кемерове состоялось торжественное открытие Президентского кадетского училища
Мастера своего дела: в Кузбассе стартовал четвертый региональный чемпионат «Абилимпикс — 2019»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Горнолыжный сезон на горизонте: в Кузбасс поступило оборудование для оснежения горнолыжных трасс

10-09-2019

Горнолыжный сезон на горизонте: в Кузбасс поступило оборудование для оснежения горнолыжных трасс
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

10-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Лучшие в профессии и в спорте: спартакиада сотрудников холдинга «Сибирский цемент» прошла в Иркутской области

10-09-2019

Лучшие в профессии и в спорте: спартакиада сотрудников холдинга «Сибирский цемент» прошла в Иркутской области
О профессии доступно: кемеровские школьники с ограниченными возможностями здоровья смогли увидеть работу пожарных изнутри

10-09-2019

О профессии доступно: кемеровские школьники с ограниченными возможностями здоровья смогли увидеть работу пожарных изнутри
Лечение с настроением: День здоровья прошел в барзасском противотуберкулезном санатории

10-09-2019

Лечение с настроением: День здоровья прошел в барзасском противотуберкулезном санатории
Транспортный вопрос: в областной администрации обсудили с представителями РЖД перевозку «чёрного золота»

10-09-2019

Транспортный вопрос: в областной администрации обсудили с представителями РЖД перевозку «чёрного золота»