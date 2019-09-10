Транспортный вопрос: в областной администрации обсудили с представителями РЖД перевозку «чёрного золота»

Нарастить объёмы перевозок, снизить стоимость и пересмотреть техническое оснащение. Об этом и не только говорили в областной администрации. Представители РЖД и правительства Кузбасса обсудили вопросы перевозки угля железнодорожным транспортом.

Первая половина 2019 года. Угольная отрасль переживает не лучшее время. Цены падают, нарастить поставку сложно из-за высокой загруженности железных дорог. По просьбе губернатора Сергея Цивилева РЖД предоставляет Кузбассу скидку на перевозку угля взамен на наращивание объёмов перевозок. И это дало результат.

Сергей Цивилев обратился к представителям РЖД с просьбой продлить пониженную ставку на перевозку топлива. Предварительное решение — инициатива губернатора Кузбасса одобрена. Угольные компании региона, в свою очередь, должны обеспечить отгрузку не менее 45 миллионов тонн до конца текущего года.

Подобные рабочие встречи правительство Кузбасса и представители РЖД планируют проводить раз в квартал — подводить итоги и ставить новые цели. Чтобы «чёрное золото» региона было доступно всему миру.