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Другие новости 10.09.2019

Горнолыжный сезон на горизонте: в Кузбасс поступило оборудование для оснежения горнолыжных трасс

Кузбасс активно готовится к чемпионату России, который мы будем принимать в 2020 году. Вместе со спортсменами начали заботиться о будущем и организаторы. Для раннего вхождения в сезон они оснащают снежными пушками ведущие горнолыжные школы. Современное оборудование для подготовки к сезону появилось и в Междуреченске.

Этого момента на междуреченском Югусе ждал не один десяток лет. Воспитанники горнолыжной школы, горожане и туристы, приезжающие прокатиться по местным склонам, начинали сезон не раньше середины декабря. Центр зимних видов спорта получил новое итальянское оборудование для оснежения горнолыжных трасс. Мирные «пушки» — так их называют — уже стоят на исходных позициях.

Запуск системы планируют на ноябрь. Монтажные работы уже начались. Вода для снегогенераторов будет поступать прямо из озера у подножья Югуса. Сейчас готовят платформу на берегу, куда и встанет ёмкость, из которой, пройдя через два фильтра, по трубам вода будет подаваться на разные участки горы.

Четыре снеговые пушки можно будет перемещать по склонам на ратраке. На полное покрытие искусственным снегом всех трасс Югуса уйдёт порядка недели. Компания, которая осуществляет монтаж оборудования, работала на крупнейших горнолыжных курортах страны.

И это ещё не все хорошие новости. На любимой горе междуреченцев появится освещение. Продлится не только горнолыжный сезон, но и время катания. Теперь на Югусе можно будет гонять допоздна.

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