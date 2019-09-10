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Другие новости 10.09.2019

Лечение с настроением: День здоровья прошел в барзасском противотуберкулезном санатории

Уже 43 года в поселке Барзас работает санаторий, в котором занимаются профилактикой заболеваемости туберкулезом детей со всей области. Ребята, в зависимости от показаний, живут и получают там необходимые процедуры от 3-х до 9 месяцев. Дружный коллектив сотрудников делает все возможное, чтобы ребята за время нахождения там не отстали от учебы и провели время интересно и с пользой.

Флешмобом в шахтерских касках открыли День здоровья в санатории. В этом году праздник посвятили 300-летию промышленного освоения региона. Ребята готовились основательно, ведь каждый яркий день тут — это не только заслуга руководителей, но и каждого из них. Вместе решают, что будут делать, репетируют, создают костюмы. 

Еще один стимул для тщательной подготовки — гости с близлежащего карьера, которые никогда не приезжают с пустыми руками. В этот раз это — долгожданный спортивный инвентарь, который вместе установили и проверили на прочность, даже не смотря на начавшийся дождь.

Дружественный матч открыл сезон футбола в санатории. Теперь у мальчишек есть все, чтобы совершенствовать мастерство. А остальным — учиться искусству поддержки. В обычные дни сотрудники санатория тоже стараются разнообразить досуг своих воспитанников. 

Кроме того, ребята вместе с сотрудниками карьера регулярно участвуют в облагораживании своего временного дома. В День здоровья они высадили сосны, которые с этого дня будут делать местный воздух чище и ароматнее.

После состязаний ребят ждал сюрприз, который можно было найти, как говорится, «по запаху» — сахарная вата. Организаторы Дня здоровья уверены: как сладости, так и положительные эмоции лечат не хуже процедур и лекарств.

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