140-летний юбилей отметил ГУФСИН

Мероприятие в честь юбилея состоялось в кемеровском парке имени Жукова. Приняли присягу будущие исполнителей воли закона с благословлением священника Глеба Курлюты. Со словами поздравления и напутствием выступил Сергей Цивилев. Официальную часть завершил торжественный марш.

На концертной площадке парка прошли показательные выступления спецслужб, участников военно-патриотических клубов. Кинологи продемонстрировали мастерство питомцев. Все желающие смогли принять участие в акции «Запусти кораблик мечты». На бумажных суднах можно было написать пожелания и отправить их в плавание по реке Искитимка.

На сегодняшний день уголовно-исполнительная система Кузбасса включает в себя 24 исправительных учреждения, в которых несут службу около 8000 сотрудников. Кроме того, в состав ведомства входит уголовно-исполнительная инспекция, объединяющая 31 филиал. В течение прошлого года по учётам инспекции прошло свыше 30 тысяч человек, которым судом назначены наказания, альтернативные лишению свободы.