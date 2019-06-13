В деревне Шевели Крапивинского района после капитального ремонта открылась средняя школа

В этом образовательном учреждении учатся 250 детей. Причем знания здесь получают не только ребята из Шевелей, но и из соседних деревень.

Построили здание еще в 1984-ом и с тех пор в нём не проводили капитальный ремонт. Взялись за школу в 2017-ом году. Отремонтировали санузлы, кабинеты, стены. Заменили полы, окна и двери. Существенные изменения начались в следующем, 2018 году. Добавили новые кабинеты, библиотеку. Долгожданным для учеников и учителей стало обновление актового и спортивного зала.

Сергей Цивилев решил подарить ученикам современный станок в кабинет технологии для мальчиков, а девочкам – новую кухонную плиту. Также, по доброй традиции, губернатор вручил паспорта ученикам.