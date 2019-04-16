«СТС Кузбасс» готовится к празднованию Дня Победы. Мы продолжаем съёмки проекта «Лента времени»

В канун девятого мая мы собираем истории ветеранов, берём интервью у участников афганского конфликта, детей, внуков и правнуков победителей. В акции может принять участие любой зритель нашего канала.

В первом выпуске проекта истории о большом подвиге расскажут маленькие дети. Следующий блок «Ленты времени» — «Афганская рота Кузбасса». Мы собираем истории участников военных действий 80-х и приглашаем их присоединиться к шествию Бессмертного полка 9 мая. Так мы объединим два поколения победителей.

Они приближали май 45-го и восстанавливали страну в послевоенные годы. «Дважды победители» — ещё один блок нашего проекта. В своих видеодневниках фронтовики вспомнят о боевом пути.

Присоединиться к акции можете и вы. Расскажите историю о своем великом предке или запишите поздравление ветеранам-победителям, и мы покажем их в эфире нашего телеканала. А ещё очерки, зарисовки, рассказы очевидцев и хронику. Всё это объединит «Лента времени». Первая серия проекта стартует уже на этой неделе.