Тимур Иванов и Сергей Цивилев осмотрели ход строительных работ Президентского кадетского училища

Напомним, поручение о создании учреждения в Кузбассе дал Владимир Путин в июне прошлого года. Тимур Иванов отметил, строители укладываются в назначенные сроки. И уже первого сентября курсанты приступят к обучению.

Начиналась стройка всего полтора месяца назад. Тогда рабочие завершили укладку трёх из пяти секций административно-учебного корпуса и начали возведение стен цокольного этажа. На сегодняшний день сделано уже многое. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Параллельно благоустраивают набережную, чтобы кадеты могли не только получать знания, но и любоваться красотой Кемерова.

Желающих стать воспитанниками престижного учреждения немало. В первый год наберут более 300 человек. Приём заявок — с 15 апреля. Вся необходимая информация размещена на сайте Министерства обороны России.

Замминистра отметил, строительные работы ведутся в сроки. Значит, совсем скоро порог Президентского кадетского училища перешагнут первые курсанты.