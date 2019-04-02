Кузбасс встретил чемпионов

Сегодня рано утром в Кемерово вернулись сборные команды тайбоксеров, которые успешно выступили на чемпионате и первенстве страны. Эти турниры проходили в столице Пермского края. На вокзале парней и девушек, участников боев встречали их наставники, а также родные и близкие.

Турнир на этот раз получился особенно представительным. На двух рингах чемпионата и первенства страны выступили около 400 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации.

Кузбасская дружина заняла первое общекомандное место чемпионата России, подтвердив свое лидерство в стране. Свою победу спортсмены посвятили родному региону. Это они подтвердили на перроне вокзала, продемонстрировав кубок и медали.

В своих весовых категориях золотые медали чемпионата получили: кемеровчане Асланбек Зикрьёев, Александр Абрамов, Кирилл Корнилов, прокопчанин Алексей Ульянов. Среди девушек чемпионкой страны стала Вера Буга. Завоевано еще более десятка серебряных и бронзовых наград.

Победители чемпионата России в составе сборной команды страны примут участие в чемпионате мира, который состоится столице Таиланда – Бангкоке.

Юниорская сборная команда Кемеровской области заняла третье место в общекомандном зачете.