За первые три месяца этого года браконьеры убили 45 копытных животных

Ущерб составил более 7 миллионов рублей.

23 марта на территории охотничьих угодий Мысковского городского округа группа лиц застрелила самку лося. Причиненный ущерб животному миру региона составил 400 тыс. рублей.

Всего же с начала года в ходе рейдов установлены факты уничтожения 38 косуль, 6 лосей, 1 кабана. Все материалы по данным ситуациям зафиксированы и отрабатываются специалистами областного департамента охраны объектов животного мира.

Напомним, на данный момент в регионе действует запрет на охоту на все виды охотничьих животных, который продлится до 4 апреля.

Но случается, что вред браконьеры наносят сами себе. Так, в июле 2018 года в Беловском районе был убит один из охотников. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области