Кузбасские пожарные спасли мужчину из огня

Накануне в ПГТ Промышленная загорелся частный дом. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в горящем помещении мужчину. Он пытался самостоятельно потушить возгорание. На момент прибытия специалистов мужчина уже надышался продуктами горения.

Огнеборцы помогли выйти ему на свежий воздух, что позволило спасти жизнь пострадавшему. Жена и ребенок хозяина дома эвакуировались до приезда спасателей и не пострадали.

Причины возгорания уточняются. По предварительным данным пожар произошёл из-за нарушения правил эксплуатации печи.

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области