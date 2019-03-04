Сноубордистка из Таштагола Кристина Пауль – победитель XXIX Всемирной зимней Универсиады

В дисциплине сноуборд-кросс она показала лучший результат.

Кристина Пауль — мастер спорта международного класса, участница зимних Олимпийских игр 2018. Начала заниматься сноубордом в 2006 году, в 2016 году получила звание «Мастер спорта России международного класса».

Напомним, 2 марта в Красноярске стартовала XXIX Всемирная зимняя Универсиада. В студенческих играх принимают участие свыше 3 тыс. спортсменов (представители более 60 стран) и около 200 тыс. гостей и зрителей. Среди участников — 9 кузбасских спортсменов, в том числе 7 сноубордистов.

Уникальное для России событие транслирует Первый Губернский телеканал. В эфире «Кузбасс 24» и на сайте ctc-kuzbass.ru жители региона могут увидеть соревнования с участием сборной России. Болейте за наших вместе с «СТС Кузбасс»!