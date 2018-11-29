Сегодня отмечается день рождения буквы «Ё»

История особенного символа русского алфавита началась в 1783 году.

29 ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний только что созданной Академии Российской словесности, на котором предложили заменить используемое ранее двухбуквенное обозначение звука одной новой буквой «Е» с двумя точками сверху. Предложение показались академикам убедительными и вскоре его утвердили общим собранием Академии.

Однако, широко известной новая буква стала благодаря российскому историку Николаю Карамзину.

В 1797 году он решил заменить при подготовке в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове «слiозы» на одну букву «ё». Так, с лёгкой руки Карамзина, эта буква закрепилась в русском алфавите.

Источник: Сайт Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д.Фёдорова