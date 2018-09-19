:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Парк семейного отдыха «Светлый» открылся в селе Березово Кемеровского района

Другие новости от 19.09.2018

На торжественном открытии присутствовали и.о. заместителей губернатора Вячеслав Телегин и Глеб Орлов, глава района Алексей Фомин, а также жители села.

Парк создан по проекту «Формирование комфортной городской среды». Его площадь 6 тыс. кв. м. Он стал первым в районе парком с фонтаном.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, название парка определили народным голосованием на сайте райадминистрации. Стоимость парка составила 18 млн рублей.

 

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально