Парк семейного отдыха «Светлый» открылся в селе Березово Кемеровского района

На торжественном открытии присутствовали и.о. заместителей губернатора Вячеслав Телегин и Глеб Орлов, глава района Алексей Фомин, а также жители села.

Парк создан по проекту «Формирование комфортной городской среды». Его площадь 6 тыс. кв. м. Он стал первым в районе парком с фонтаном.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, название парка определили народным голосованием на сайте райадминистрации. Стоимость парка составила 18 млн рублей.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области