Круглый стол для работодателей проведут в Кемерове

Принять участие в мероприятии сможет любой работодатель областного центра и Кемеровского муниципального района.

Необходимо лишь подтвердить свое участие заранее по телефону: (8-3842) 56-09-61, 56-08-68 или по электронной почте: info3@kemozn.ru, kashina@kemozn.ru.

В рамках круглого стола специалисты обсудят выполнение Закона Кемеровской области «О порядке квотирования рабочих мест». Будут затронуты вопросы временного трудоустройства, стажировок для молодёжи на предприятиях, возможности общероссийской базы вакансий «Работа в России».

Мероприятие пройдет 12 сентября в 11.00 в Центре занятости населения города Кемерово (пр. Ленина, 109В)

Источник: Администрация города Кемерово