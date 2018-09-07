70 новых школьных автобусов и 25 автомобилей скорой медицинской помощи поступят в Кузбасс

Распоряжение о поставке транспортных средств в субъекты РФ подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 5 сентября 2018 года.

Областные департаменты охраны здоровья населения, образования и науки готовят список территорий, куда отправятся новые автобусы и спецмашины.

Автомобили скорой медицинской помощи будут укомплектованы в соответствии с классом «В». В перечень оснащения данного класса входят: дефибриллятор с универсальным питанием, электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом, аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи, редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном, пульсоксиметр и др.

Из 25 автомобилей — 12 марки «УАЗ» повышенной проходимости, остальные — «Газели».

Для подвоза школьников в регионе поступят четыре «Газели» (10-12 мест), 36 «ПАЗов» (до 24 мест), 30 «Газель-Next».

Автобусы будут оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, ремнями безопасности, ограничителями скорости до 60 км/час, спецотсеками для портфелей.

В Кузбасс транспортные средства прибудут до конца 2018 года.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области