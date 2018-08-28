Президент Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»

27 августа президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Кемеровскую область.

Вопрос празднования в 2021 году 300-летия образования Кузбасса обсуждался на личной встрече президента и врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

При посещении угольного разреза «Черниговец» работники предприятия также обратились к Владимиру Путину с просьбой установить официальный год празднования этой значительной для Кемеровской области даты.

Врио губернатора рассказал президенту, что в регионе серьезно изучили историю Кузбасса, подняли много исторических документов и получили все заключения о том, что в 1721 году началось промышленное освоение Кузбасса. Этот факт широко освещается в региональных СМИ и обсуждается среди жителей Кузбасса.

«Я уже дал поручение, указ будет подготовлен в самое ближайшее время. Может быть, сегодня его уже выпустим», — сказал Владимир Путин на встрече с врио губернатора 27 августа.

В этот же день президент Российской Федерации подписал Указ «О праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса».

Указ вступил в силу со дня его подписания.